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    Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов

    «Атлетико» объявил о трансфере полузащитника Жоау Фелиша из «Бенфики». Испанский клуб опубликовал видео с футболистом из музея Прадо (Мадрид).

    Титры в ролике: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Чистый талант».

    Официально о деталях контракта не сообщается. По информации Goal, соглашение рассчитано до 2024 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

    • Ранее «Бенфика» сообщила о том, что продаст футболиста за 126 миллионов евро.
    • В середине июня португальский клуб опроверг информацию о переговорах по трансферу Фелиша.
    • В прошедшем сезоне чемпионата Португалии игрок забил 15 голов и сделал семь результативны передач в 26 матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6697

      KLIM777 48 минут назад

      Главное, чтобы не рановато это было. Сумма конечно через чур большая за него.

      1
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      Рейтинг: +596

      VVadic 1 час назад

      Уряяяяя. Антоха ещё не ушёл, а замена ему прибыла. Чтобы знал - незаменимых не бывает. Поэтому скорее бы собрал монатки и на выход!!!

      0
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      Рейтинг: +6697

      KLIM777 > VVadic 47 минут назад

      Изучите хоть позиции игроков. Вот прям кровь из глаз идет от ваших познаний

      1
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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 1 час назад

      да уж цены конечно,,,у нас весь основной состав Спартака дешевле по цене,,,,,а мы ещё чего требуем в еврокубках от наших,,,,,разница конечно просто *********,,,,,

      3
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      Рейтинг: +274

      GSmall > slavutiq70 55 минут назад

      Дело не в игроках,дело в психологии.Тот же Аякс вышел в большей степени из психологии.Или же Исландия на ЧЕ.

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      Рейтинг: +9574

      slavutiq70 > GSmall 20 минут назад

      Ну ты загнул,,,,,,Аякс самая лучшая школа в мире,,,,,,а Исландия ну и что Исландия чего добилась то,,,,и то чего добилась это разова,,,,,,как тот же Лестер в Англии стрельнул и больше мы его не увидим,,,

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