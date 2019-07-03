Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов

Главное, чтобы не рановато это было. Сумма конечно через чур большая за него.
«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника Жоау Фелиша из «Бенфики». Испанский клуб опубликовал видео с футболистом из музея Прадо (Мадрид).
Титры в ролике: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Чистый талант».
Официально о деталях контракта не сообщается. По информации Goal, соглашение рассчитано до 2024 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.
- Ранее «Бенфика» сообщила о том, что продаст футболиста за 126 миллионов евро.
- В середине июня португальский клуб опроверг информацию о переговорах по трансферу Фелиша.
- В прошедшем сезоне чемпионата Португалии игрок забил 15 голов и сделал семь результативны передач в 26 матчах.
#PuroTalento pic.twitter.com/ehvuo8YBNI— Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2019