Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов

«Атлетико» объявил о трансфере полузащитника Жоау Фелиша из «Бенфики». Испанский клуб опубликовал видео с футболистом из музея Прадо (Мадрид).

Титры в ролике: «Добро пожаловать, Жоау Фелиш. Чистый талант».

Официально о деталях контракта не сообщается. По информации Goal, соглашение рассчитано до 2024 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.