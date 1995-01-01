Рахимов: «Возвращение Глушакова в сборную – дело времени. «Ахмат» дал ему такую возможность»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что переход в грозненский клуб полузащитника Дениса Глушакова даст игроку возможность вернуться в состав сборной России.

32-летний футболист перешел в «Ахмат» из «Спартака» на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Последний матч за национальную команду хавбек провел в марте 2018 года.

«Это (возвращение в сборную России) дело времени, в течение которого ему нужно доказывать состоятельность, показывать свой уровень. Такая возможность у него есть, наши руководители дали ему ее. По тому, как он сейчас работает на тренировках и выкладывается, никаких вопросов быть не может. Его адаптация в команде, считаю, проходит достаточно быстро – многие игроки знают его, он знает многих.

Рассчитываю ли я на Глушакова в качестве футболиста основного состава? Все должны доказывать, выходить и показывать свой уровень, выдерживать конкуренцию. Желательно, чтобы не было травм. Он игрок высокого уровня, проведший очень много матчей. В том, что Глушаков умеет играть, сомнений у нас нет.

Денис несколько дней в команде, естественно, ему еще нужно набирать форму. Мы с ним заранее обговаривали, что он сыграет 20-25 минут (в товарищеском мате против австрийского «Штурма» – 3:0). Кроме того, он дополнительно проводит тренировки, после завершения матча он тоже занимался.

Если говорить о не самом лучшем бэкграунде вокруг Глушакова, большая его часть – не вина Дениса. Считаю, его втянули в это. Я давно знаю его и понимаю, что там происходит. Для меня это не имело принципиального значения: зная парня, я не делал акцент на этих моментах. Думаю, он рад тому, что может сконцентрироваться на футболе», – сказал Рахимов.