Гулиев, Ломовицкий, Рассказов, Селихов, Ребров и Максименко – в заявке «Спартака-2» на сезон

На две лиги играть?
Силён Кононов, твою мать!
На официальном сайте ФНЛ появилась заявка «Спартака-2» на сезон-2019/20.
В неe вошли несколько постоянных футболистов основного состава москвичей: голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники полузащитник Александр Ломовицкий и Аяз Гулиев, нападающий Георгий Мелкадзе.
Примечательно, что на данный момент кроме Реброва, Селихова и Максименко других вратарей в заявке второй команды красно-белых нет.
- По итогам прошлого сезона «Спартак-2» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.