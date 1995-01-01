Гулиев, Ломовицкий, Рассказов, Селихов, Ребров и Максименко – в заявке «Спартака-2» на сезон

На официальном сайте ФНЛ появилась заявка «Спартака-2» на сезон-2019/20.

В неe вошли несколько постоянных футболистов основного состава москвичей: голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники полузащитник Александр Ломовицкий и Аяз Гулиев, нападающий Георгий Мелкадзе.

Примечательно, что на данный момент кроме Реброва, Селихова и Максименко других вратарей в заявке второй команды красно-белых нет.