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    Гулиев, Ломовицкий, Рассказов, Селихов, Ребров и Максименко – в заявке «Спартака-2» на сезон

    На официальном сайте ФНЛ появилась заявка «Спартака-2» на сезон-2019/20.

    В неe вошли несколько постоянных футболистов основного состава москвичей: голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники полузащитник Александр Ломовицкий и Аяз Гулиев, нападающий Георгий Мелкадзе.

    Примечательно, что на данный момент кроме Реброва, Селихова и Максименко других вратарей в заявке второй команды красно-белых нет.

    • По итогам прошлого сезона «Спартак-2» финишировал на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4114

      subbotaspartak 21 минуту назад

      На две лиги играть?
      Силён Кононов, твою мать!

      0
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      Рейтинг: +6679

      KLIM777 56 минут назад

      для тех, кто на школьных каникулах, заявка в фнл за 2 команду не означает, что они не будут играть за первую. Это просто на всякий случай.

      0
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      Рейтинг: +4669

      батог 58 минут назад

      А кто играть в основном Спартаке будет ?!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1689

      OldenVad 1 час назад

      Как в мультфильме "Ни чего не понимаю" ))))

      3
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      Рейтинг: +13254

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ничего себе перспектива...

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