Семак: «Нужно, чтобы «Зенит» прекратил раздавать игроков, продолжая платить им зарплаты. Это ненормально»

Хорошо, что хоть Семак понимает: ненормально транжирить бабло из кассы Народного достояния.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение в команду нападающего Дмитрия Полоза, который в последнее время тренировался с «Ростовом».
– С чем связано возвращение Полоза?
– Вопрос лучше адресовать руководству клуба. Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.
- В прошлом сезоне Полоз выступал в аренде за «Рубин».
- В составе казанцев 27-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.