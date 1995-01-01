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    Семак: «Нужно, чтобы «Зенит» прекратил раздавать игроков, продолжая платить им зарплаты. Это ненормально»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение в команду нападающего Дмитрия Полоза, который в последнее время тренировался с «Ростовом».

    – С чем связано возвращение Полоза?

    – Вопрос лучше адресовать руководству клуба. Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.

    • В прошлом сезоне Полоз выступал в аренде за «Рубин».
    • В составе казанцев 27-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13246

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Хорошо, что хоть Семак понимает: ненормально транжирить бабло из кассы Народного достояния.

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