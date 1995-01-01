Семак: «Нужно, чтобы «Зенит» прекратил раздавать игроков, продолжая платить им зарплаты. Это ненормально»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение в команду нападающего Дмитрия Полоза, который в последнее время тренировался с «Ростовом».

– С чем связано возвращение Полоза?

– Вопрос лучше адресовать руководству клуба. Сейчас задача оптимизировать состав и прекратить практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает платить им зарплаты. Это ненормально. Я не сторонник транжирить средства.