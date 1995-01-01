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    Семак: «Сутормин интересен мне как тренеру, но «Рубин» – полностью его выбор»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был заинтересован в приглашении в команду экс-полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

    В конце прошлой недели 25-летний россиянин перешел в «Рубин».

    «Сутормин интересен мне как тренеру. Он выбрал «Рубин», это полностью его выбор», – сказал Семак.

    • В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1272

      ухоженный крокодил 1 час назад

      На х.уй он нужен, под ЛЧ надо других игроков брать.
      А бывшего тупого тренера, целый залп сделали, ху.ли сейчас тормозят?

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