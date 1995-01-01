Семак: «Сутормин интересен мне как тренеру, но «Рубин» – полностью его выбор»

На х.уй он нужен, под ЛЧ надо других игроков брать.
А бывшего тупого тренера, целый залп сделали, ху.ли сейчас тормозят?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что был заинтересован в приглашении в команду экс-полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
В конце прошлой недели 25-летний россиянин перешел в «Рубин».
«Сутормин интересен мне как тренеру. Он выбрал «Рубин», это полностью его выбор», – сказал Семак.
- В прошлом сезоне хавбек провел за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.