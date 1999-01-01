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    Зе Луиш – об уходе из «Спартака»: «Это были четыре года счастья. Пришло время ставить перед собой новые цели»

    Нападающий Зе Луиш прокомментировал свой уход из «Спартака». Кабовердианец перейдет в «Порту» за 8,5 миллиона евро.

    «Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

    Это был важный шаг – как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.

    Сейчас у меня смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол – он такой, нужно продолжать идти дальше.

    Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам «Спартака» за то, что они поддерживали меня все это время, когда я находился здесь. Это было очень здорово.

    Хотел бы попросить у них прощения, если было что-то не так в моей работе, хотя я всегда старался все делать по максимуму, выкладываться до конца.

    Тем не менее, если что-то было не так, то извините меня. Я старался делать все, чтобы помочь клубу», – цитирует 28-летнего игрока пресс-служба московского клуба.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» 2015-м году за 6,5 миллиона евро.
    • За московскую команду форвард провел 109 матчей и забил 35 голов. В 2017 году он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Зе Луиш: «Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Горжусь, что играл за этот клуб»

    Источник: Официальный YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15791

      VVM1964 4 минуты назад

      Да все правильно - титул чемпиона России есть , хорошее предложение есть , а вот смысла оставаться в команде без перспектив наверное нет (((

      0
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      Рейтинг: +1643

      Fancyfall 18 минут назад

      удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +1185

      JTherry 31 минуту назад

      хорошо играл, достойно попрощался... удачи тебе, Зе!!!

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      Рейтинг: +9540

      slavutiq70 40 минут назад

      Удачи парню,,,,всё достойно не в чем упрекнуть,,,,буду следить за карьерой,,,,,

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      Рейтинг: +11

      Январь 59 1 час назад

      Сначала ушёл Промес, потом Капитан№8, теперь ЗеЛ. Даже не знаю. вам соболезновать или поздравлять вас.

      1
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      Рейтинг: +15791

      VVM1964 > Январь 59 6 минут назад

      Когда разберешься кто есть кто и кто что значил для Спартака тогда и сделаешь вывод , надеюсь правильный ))) ( подсказка - попробуй индивидуальный подход )

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      Рейтинг: +13239

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ты отыграл достойно, успехов тебе. """"

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