Зе Луиш – об уходе из «Спартака»: «Это были четыре года счастья. Пришло время ставить перед собой новые цели»

Нападающий Зе Луиш прокомментировал свой уход из «Спартака». Кабовердианец перейдет в «Порту» за 8,5 миллиона евро.

«Очень непросто оставлять «Спартак» сейчас, после четырех лет работы здесь. Это были четыре года счастья, четыре года радости. Но пришло время ставить перед собой новые цели и делать новые вызовы.

Это был важный шаг – как для меня, так и для «Спартака». Мы пришли к соглашению, в результате которого решили, что для обеих сторон мой переход пойдет на пользу.

Сейчас у меня смешанные чувства. Здесь у меня много друзей, были прекрасные отношения со всеми в клубе, им тоже было непросто прощаться, но футбол – он такой, нужно продолжать идти дальше.

Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам «Спартака» за то, что они поддерживали меня все это время, когда я находился здесь. Это было очень здорово.

Хотел бы попросить у них прощения, если было что-то не так в моей работе, хотя я всегда старался все делать по максимуму, выкладываться до конца.

Тем не менее, если что-то было не так, то извините меня. Я старался делать все, чтобы помочь клубу», – цитирует 28-летнего игрока пресс-служба московского клуба.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» 2015-м году за 6,5 миллиона евро.

За московскую команду форвард провел 109 матчей и забил 35 голов. В 2017 году он выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Зе Луиш: «Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Горжусь, что играл за этот клуб»