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    Рианчо: «Зе Луиш – большая потеря для «Спартака». Он был одним из тех, кто удивил меня больше всех»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход нападающего Зе Луиша в «Порту».

    «Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды.

    Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждeт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», – сказал испанец.

    • Московский клуб купил форварда в 2015 году у «Браги» за 6,5 миллиона евро.
    • Его переход в «Порту» оценивается в 8,5 миллиона.
    • В 86-ти играх Премьер-лиги игрок забил 25 голов и отдал 22 ассиста.
    «Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды.

Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждeт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3794755-riancho-uhod-ze-luisha—-bolshaja-poterja-on-udivljal-menja-v-spartake.html?utm_source=copypaste

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15783

      VVM1964 34 минуты назад

      Ну тут любому ясно , что это потеря для Спартака , наверное вторая по значимости после Промеса ( за последнее время ) .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      Gazelvagen877 53 минуты назад

      Добро пожаловать в жопу Спартак

      -1
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