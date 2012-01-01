Рианчо: «Зе Луиш – большая потеря для «Спартака». Он был одним из тех, кто удивил меня больше всех»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход нападающего Зе Луиша в «Порту».

«Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды.

Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждeт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», – сказал испанец.

Московский клуб купил форварда в 2015 году у «Браги» за 6,5 миллиона евро.

Его переход в «Порту» оценивается в 8,5 миллиона.

В 86-ти играх Премьер-лиги игрок забил 25 голов и отдал 22 ассиста.

«Зе Луиш — очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех игроков, кто удивил меня больше всех, когда я был в «Спартаке». Это большая потеря для команды. Перспективы Зе Луиша в «Порту»? Его ждeт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек», Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3794755-riancho-uhod-ze-luisha—-bolshaja-poterja-on-udivljal-menja-v-spartake.html?utm_source=copypaste