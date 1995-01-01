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    Быстров: «Маркизио бестолковый был совсем. Он даже не приходил в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении за клуб Клаудио Маркизио.

    Вчера, 1-го июля, бывший хавбек «Ювентуса» досрочно расторг контракт после сезона выступлений.

    – «Зенит» распрощался с Маркизио.

    – Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил.

    • Итальянец подписал контракт в сентябре и провел за команду Сергея Семака 15 матчей, выиграв чемпионат России.
    • В апреле он перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +633

      Аден 17 минут назад

      да приходя в бЗенит все становятся такими, т.е. бестолковыми.

      -1
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      Рейтинг: +3771

      3a zenit 23 минуты назад

      чего оно там хрюкает переведите!

      0
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      Рейтинг: +581

      spam2009 25 минут назад

      Быстров в натуре, как гопота какая-то себя ведет

      0
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      Рейтинг: +246

      Konyshev_RW 25 минут назад

      М ля... похоже этого "эксперта" мы будем слушать ближайшие лет 40 .... У Бубнова, Ловчева и Рейнгольда появилась "достойная" смена..

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      Рейтинг: +13236

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Эх, Вовка-Вовка, ты как в курятнике: клюй ближнего и сри на нижнего. """"""

      3
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      Рейтинг: +4934

      prezent2017 1 час назад

      А по мне, так большей бестолочи чем Вофка Быстров в Зените не было. Особенно явно это г-но вырисовалось, когда его Петержела продал за карточные долги в спартак. Его задачей стало забежать в штрафную и упасть. Но когда фокус перестал проходить, без Шавы и Кержа он оказался абсолютно голым. И пинали его по разным командам, нигде не мог задержаться. А теперь этот зас.ранец позиционирует себя ветераном Зенита, которого столько раз подставлял.

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      Рейтинг: +3724

      la verdad > prezent2017 1 час назад

      А о маркизе даже мнение не составить:))) А был ли мальчик?)))

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