Быстров: «Маркизио бестолковый был совсем. Он даже не приходил в «Зенит»

да приходя в бЗенит все становятся такими, т.е. бестолковыми.
Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении за клуб Клаудио Маркизио.
Вчера, 1-го июля, бывший хавбек «Ювентуса» досрочно расторг контракт после сезона выступлений.
– «Зенит» распрощался с Маркизио.
– Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил.
- Итальянец подписал контракт в сентябре и провел за команду Сергея Семака 15 матчей, выиграв чемпионат России.
- В апреле он перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.