Быстров: «Маркизио бестолковый был совсем. Он даже не приходил в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о выступлении за клуб Клаудио Маркизио.

Вчера, 1-го июля, бывший хавбек «Ювентуса» досрочно расторг контракт после сезона выступлений.

– «Зенит» распрощался с Маркизио.

– Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил.