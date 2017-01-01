«Лестер» отклонил предложение «МЮ» по Магуайру в размере 70 миллионов

«Лестер» отказался продавать защитника Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает Sky Sports, клуб отклонил предложение «МЮ» по трансферу 26-летнего игрока в размере 70 миллионов фунтов стерлингов.
На футболиста сборной Англии также претендует «Манчестер Сити».
«Лестер» хочет получить за Магуайра более 75 миллионов фунтов – это трансферный рекорд для защитников, который в начале 2018 года установил «Ливерпуль», купив за эту сумму Вирджила ван Дейка у «Саутгемптона».
- Магуайр перешел в «Лестер» из «Халла» в 2017 году за 13,7 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча во всех турнирах и забил три гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.