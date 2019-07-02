UOL Esporte: агент Сантоса сегодня прибудет в Россию для решения вопроса о переходе игрока в «Зенит»

Левый защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос в ближайшее время может перейти в «Зенит».

По информации UOL Esporte, сегодня, 2 июля, агент 25-летнего футболиста Роберто Дантас прибудет в Россию для решения вопроса о трансфере бразильца в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, «Зенит» предложил немецкому клубу за игрока примерно 12 миллионов евро.