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    UOL Esporte: агент Сантоса сегодня прибудет в Россию для решения вопроса о переходе игрока в «Зенит»

    Левый защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос в ближайшее время может перейти в «Зенит».

    По информации UOL Esporte, сегодня, 2 июля, агент 25-летнего футболиста Роберто Дантас прибудет в Россию для решения вопроса о трансфере бразильца в петербургский клуб.

    Ранее сообщалось, «Зенит» предложил немецкому клубу за игрока примерно 12 миллионов евро.

    • Сантос перешел в «Гамбург» в 2016 году из «Атлетико Минейро» за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 защитник провел на клубном уровне 38 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

    Источник: UOL Esporte

    Бразильское интернет-издание, принадлежащее UOL – крупнейшему в мире португалоязычнму порталу. Подписчиков в твиттере – 987 тысяч.

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      GSmall 12 минут назад

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