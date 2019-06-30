Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» предложил 12 миллионов за Сантоса. Защитник последний сезон провел во второй Бундеслиге

    Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос близок к трансферу в «Зенит», утверждает Abendblatt.de. Россияне предложили за футболиста 12 миллионов евро. «Гамбург» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги в первую.

    Сантос перестал тренироваться с «Гамбургом», чтобы не получить травму перед трансфером. Немцы уже приобрели на позицию 25-летнего бразильца нового игрока.

    • «Зенит» пытался приобрести Сантоса в прошлом году.
    • Бразилец выступает в Гамбурге с 2016 года, когда пришел из «Атлетико Минейро».
    • В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.

    Источник: Abendblatt.de

    Ежедневная гамбургская газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - 109 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.06.2019 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июля 2019, 09:21

      В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.
      --------------------------------------------
      И это в германской ФНЛ! И это г-но за 12 лямов? А не повесить ли селекционеров Зенита на Дворцовой за яи?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 1 июля 2019, 00:04

      Пох из какой лиги, главное побольше денег заплатить, - вот истинное кредо Зенита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 30 июня 2019, 21:47

      Зенит подпишите меня)) Как свободного агента)) Я согласен на лавке сидеть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 30 июня 2019, 20:00

      Гамбург уже ценник на него повесил и меньше чем за 20ку не отдаст и идиоты убогие Гамбург остался во второй лиге

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 30 июня 2019, 19:54

      «Гамбург» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги в первую.

      что за чушь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 30 июня 2019, 19:38

      Пока инфы на оф сайте не будет, всё пустышки. Только не аргов, какие-то они все в коматозе и не хотят пахать, в нашем климате.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 30 июня 2019, 19:30

      Отлично! Отмывание бабла "народного достояния " идет полным ходом . Очередной шлак .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 30 июня 2019, 18:25

      Этот игрок стоит 10 млн евро и в прошлом сезоне являлся самым дорогим во второй бундеслиге. Поэтому статью про данный слух можно выделить из общего ряда статей типа "бред про Зенит". И все равно это всего лишь слух.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 30 июня 2019, 18:10

      а по итогу опять купят какого нибудь " кукую" от которого толку будет никуя....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 30 июня 2019, 17:29

      Надо определиться уже.Сантос ,Руй или Акунья.Ну объективно этот Сантос встанет дешевле.За акунью 20 просят,за руя думаю столько же захотят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > GSmall 30 июня 2019, 17:40

      Акунья полузащитник! Причём тут он вообще? Да они левые но те защита, а Акунья полу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 > GSmall 30 июня 2019, 18:01

      только один момент пугает, что за сезон одна голевая передача, для флангого защитника, как-то странно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > Rtu 30 июня 2019, 18:04

      В Фифу переиграл?
      Акунья весь левый фланг закрывает, посмотри матчи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > platinum93 30 июня 2019, 18:07

      Ты ту статью читаешь??? написано же, сделал семь результативных передач.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > Джой 30 июня 2019, 18:08

      Причём тут фифа?!? В клубе он выступает не в защите! А в нападении на фланге

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      platinum93 > _Marqella_ 30 июня 2019, 18:41

      зашел на профиль, посмотрел и все

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > _Marqella_ 30 июня 2019, 21:33

      маха привет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > латунный сепаратист 30 июня 2019, 21:58

      здрасти...))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11