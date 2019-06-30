«Зенит» предложил 12 миллионов за Сантоса. Защитник последний сезон провел во второй Бундеслиге

В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.
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И это в германской ФНЛ! И это г-но за 12 лямов? А не повесить ли селекционеров Зенита на Дворцовой за яи?
Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос близок к трансферу в «Зенит», утверждает Abendblatt.de. Россияне предложили за футболиста 12 миллионов евро. «Гамбург» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги в первую.
Сантос перестал тренироваться с «Гамбургом», чтобы не получить травму перед трансфером. Немцы уже приобрели на позицию 25-летнего бразильца нового игрока.
- «Зенит» пытался приобрести Сантоса в прошлом году.
- Бразилец выступает в Гамбурге с 2016 года, когда пришел из «Атлетико Минейро».
- В прошлом сезоне Сантос провел 38 матчей, забил два гола, сделал семь результативных передач.
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