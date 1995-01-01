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    «Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

    «Рома» начала переговоры с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

    Сообщается, что туринцы готовы на трансфер, но оставят право выбора за 31-летним форвардом.

    Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016-м году из «Наполи» за 90 миллионов евро. Первую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Милане», вторую – в «Челси».

    • Форвард забил шесть голов в 15-ти матчах прошлого розыгрыша Серии А. Статистика в АПЛ – пять мячей в 14-ти встречах.
    • Его контракт с туринским клубом рассчитан лета 2021-го года. Цена по Transfermarkt – 35 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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