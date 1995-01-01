«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

«Рома» начала переговоры с нападающим «Ювентуса» Гонсало Игуаином. Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Сообщается, что туринцы готовы на трансфер, но оставят право выбора за 31-летним форвардом.

Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016-м году из «Наполи» за 90 миллионов евро. Первую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Милане», вторую – в «Челси».