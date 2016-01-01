The Sun: «Манчестер Сити» поборется за Бонуччи

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает The Sun.

Английский клуб ищет замену Венсану Компани. Манкунианцы ведут борьбу за центрбека «Лестера» Гарри Магуайра, но итальянец мог бы стать более дешевой альтернативой.

На 32-летнего футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри, также претендует «ПСЖ».