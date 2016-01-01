The Sun: «Манчестер Сити» поборется за Бонуччи

Ну, одни арапчата (ПСЖ) уже пытались выйти на него, когда профукали де Лигта . Теперь эти, видимо, тоже решили подсуетиться, типа, Юве зацепил уже и этого, и Пеллегрини, отдавайте сборника Бонуччи.
Ага, сейчас!
Балабон!
Хотя, блин, денег там до утра...
«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает The Sun.
Английский клуб ищет замену Венсану Компани. Манкунианцы ведут борьбу за центрбека «Лестера» Гарри Магуайра, но итальянец мог бы стать более дешевой альтернативой.
На 32-летнего футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри, также претендует «ПСЖ».
- В минувшем сезоне Бонуччи сыграл 41 матч в составе «Ювентуса», забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.