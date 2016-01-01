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    The Sun: «Манчестер Сити» поборется за Бонуччи

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает The Sun.

    Английский клуб ищет замену Венсану Компани. Манкунианцы ведут борьбу за центрбека «Лестера» Гарри Магуайра, но итальянец мог бы стать более дешевой альтернативой.

    На 32-летнего футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри, также претендует «ПСЖ».

    • В минувшем сезоне Бонуччи сыграл 41 матч в составе «Ювентуса», забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Not angry fan 1 час назад

      Ну, одни арапчата (ПСЖ) уже пытались выйти на него, когда профукали де Лигта . Теперь эти, видимо, тоже решили подсуетиться, типа, Юве зацепил уже и этого, и Пеллегрини, отдавайте сборника Бонуччи.
      Ага, сейчас!
      Балабон!
      Хотя, блин, денег там до утра...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +985

      Dizayner 1 час назад

      а зачем ему уходить? он один из лучших по показателям начала атаки, длинных пасов не побоюсь этого сказать по всей европе, так зачем его продавать?

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