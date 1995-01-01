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    Бонуччи может перейти в «ПСЖ»

    «ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

    По информации источника, парижане изучают возможность подписания итальянца после неудачи в переговорах по трансферу Матейса де Лигта из «Аякса».

    Представители французского клуба уже контактировали с агентами футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри.

    • В минувшем сезоне Бонуччи сыграл 41 матч в составе «Ювентуса», забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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