Бонуччи может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По информации источника, парижане изучают возможность подписания итальянца после неудачи в переговорах по трансферу Матейса де Лигта из «Аякса».

Представители французского клуба уже контактировали с агентами футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри.