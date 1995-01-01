Бонуччи может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.
По информации источника, парижане изучают возможность подписания итальянца после неудачи в переговорах по трансферу Матейса де Лигта из «Аякса».
Представители французского клуба уже контактировали с агентами футболиста, который может потерять место в составе при новом главном тренере Маурицио Сарри.
- В минувшем сезоне Бонуччи сыграл 41 матч в составе «Ювентуса», забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Его контракт с туринским клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 28 миллионов евро.