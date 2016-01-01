Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр для «Ювентуса»

Футболист «Ромы» Лука Пеллегрини прибыл в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения осмотра перед переходом в туринский клуб. Фото можно увидеть ниже.

По сведениям итальянских СМИ, в обмен на Пеллегрини в «Рому» отправится Леонардо Спинаццола, при этом «Ювентус» в рамках сделки получит еще 10 миллионов евро. Рыночная стоимость Пеллегрини – 5 миллионов евро.