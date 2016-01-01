Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр для «Ювентуса»

    Футболист «Ромы» Лука Пеллегрини прибыл в медицинский центр «Ювентуса» для прохождения осмотра перед переходом в туринский клуб. Фото можно увидеть ниже.

    По сведениям итальянских СМИ, в обмен на Пеллегрини в «Рому» отправится Леонардо Спинаццола, при этом «Ювентус» в рамках сделки получит еще 10 миллионов евро. Рыночная стоимость Пеллегрини – 5 миллионов евро.

    • 20-летний Пеллегрини вторую половину прошлого сезона провел в «Кальяри», сыграл 16 матчей в Серии А, сделал две результативные передачи.
    • Игрок – воспитанник «Ромы».
    • В первую сборную Италии футболист не привлекался.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru