«Интер» рассчитывает арендовать Бэйла

Главный тренер «Интера» Антонио Конте желает видеть в команде атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По сведениям Sport Mediaset, валлиец может отправиться в Милан в аренду.

Агент игрока ранее говорил, что в аренду Бэйл не уйдет. Рыночная стоимость британца – 60 миллионов евро.