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    «Интер» рассчитывает арендовать Бэйла

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте желает видеть в команде атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По сведениям Sport Mediaset, валлиец может отправиться в Милан в аренду.

    Агент игрока ранее говорил, что в аренду Бэйл не уйдет. Рыночная стоимость британца – 60 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Источник: Sport Mediaset

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