«Интер» рассчитывает арендовать Бэйла

Главный тренер «Интера» Антонио Конте желает видеть в команде атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По сведениям Sport Mediaset, валлиец может отправиться в Милан в аренду.
Агент игрока ранее говорил, что в аренду Бэйл не уйдет. Рыночная стоимость британца – 60 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
- Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет продать или отдать хавбека в аренду.