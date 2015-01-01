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    Агент Бэйла: «Гарет не уйдет в аренду. Скорее, я выиграю королевские скачки»

    Представитель игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отверг вариант с арендой валлийца в другой клуб. Со слов агента, спортсмен не заинтересован в таком трансфере.

    «Скорее, я выиграю королевские скачки. Бэйл не уйдет в аренду. У Гарета отличная жизнь в Испании. При этом положение игрока в клубе не улучшилось», – цитирует Барнетта Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1310

      Бухбух 1 час назад

      Бэйл в Реале - это как Погребняк (в свое время) в Динамо.

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