Агент Бэйла: «Гарет не уйдет в аренду. Скорее, я выиграю королевские скачки»

Бэйл в Реале - это как Погребняк (в свое время) в Динамо.
Представитель игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отверг вариант с арендой валлийца в другой клуб. Со слов агента, спортсмен не заинтересован в таком трансфере.
«Скорее, я выиграю королевские скачки. Бэйл не уйдет в аренду. У Гарета отличная жизнь в Испании. При этом положение игрока в клубе не улучшилось», – цитирует Барнетта Sky Sports.
- Есть информация, что Бэйла хочет арендовать «Бавария».
- В шестом сезоне за «Реал» игрок забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 42 играх всех турниров.
- Ранее мадридский клуб презентовал полузащитника Эдена Азара, купленного у «Челси» за 100 миллионов евро.