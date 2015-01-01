Агент Бэйла: «Гарет не уйдет в аренду. Скорее, я выиграю королевские скачки»

Представитель игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт отверг вариант с арендой валлийца в другой клуб. Со слов агента, спортсмен не заинтересован в таком трансфере.

«Скорее, я выиграю королевские скачки. Бэйл не уйдет в аренду. У Гарета отличная жизнь в Испании. При этом положение игрока в клубе не улучшилось», – цитирует Барнетта Sky Sports.