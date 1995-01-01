«Динамо» не может договориться с Жерсоном по условиям контракта

Полузащитник «Ромы» Жерсон может перейти в «Динамо». Между бразильцем и россиянами сейчас идут переговоры по поводу личного контракта, информирует Football Italia.

На текущий момент Жерсон не соглашается на условия, предлагаемые «Динамо». Москвичи готовы выплатить за футболиста «Роме» 10 миллионов евро.