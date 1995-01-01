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    «Динамо» не может договориться с Жерсоном по условиям контракта

    Полузащитник «Ромы» Жерсон может перейти в «Динамо». Между бразильцем и россиянами сейчас идут переговоры по поводу личного контракта, информирует Football Italia.

    На текущий момент Жерсон не соглашается на условия, предлагаемые «Динамо». Москвичи готовы выплатить за футболиста «Роме» 10 миллионов евро.

    • Жерсон перешел в «Рому» из «Флуминенсе» в 2016 году за 16,6 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне полузащитник выступал в аренде в «Фиорентине».
    • В составе команды из Флоренции он провел 40 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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