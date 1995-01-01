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    Попов: «Из РПЛ в «МЮ» мог бы перейти Азмун, Дзюба – в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов назвал футболистов из РПЛ, которые, по его мнению, могли бы заиграть в английских топ-клубах.

    – В РПЛ есть футболисты, которые в перспективе могли бы перейти в «МЮ»?

    – Да, есть. Сердар Азмун – большой талант, он здорово показывает себя в «Зените». У меня была возможность играть вместе с ним в «Рубине», это футболист очень высокого качества. Еще могу назвать Луиса Адриано.

    Дзюба?

    – «Манчестер Юнайтед» – нет, он сможет [перейти только] в «Манчестер Сити». На самом деле классные игроки в РПЛ есть, но не все зависит от футбольных качеств – те же агенты, маркетинг. Сейчас за молодого игрока могут заплатить сотни миллионов, на мой взгляд, это сделало футбол хуже.

    Азмун: «Дзюба или Роналду? Роналду. Но хочу, чтобы Артем играл лучше Криштиану»

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    Источник: Sportbox

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