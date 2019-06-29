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    Азмун: «Дзюба или Роналду? Роналду. Но хочу, чтобы Артем играл лучше Криштиану»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнил своего партнера по атаке Артема Дзюбу с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Дзюба или Роналду? Это серьезный вопрос? Дзюба – мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я – моя семья тоже его очень любит.

    Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану», – сказал Азмун.

    • В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербургскую команду 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
    • На счету Роналду 28 мячей и 10 передач в 43-х играх за туринцев.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1003

      FRZZ 11 минут назад

      Азмун правильно спрашивает, это точно не серьезный вопрос.

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