Азмун: «Дзюба или Роналду? Роналду. Но хочу, чтобы Артем играл лучше Криштиану»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнил своего партнера по атаке Артема Дзюбу с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Дзюба или Роналду? Это серьезный вопрос? Дзюба – мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я – моя семья тоже его очень любит.

Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану», – сказал Азмун.