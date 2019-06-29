Азмун: «Дзюба или Роналду? Роналду. Но хочу, чтобы Артем играл лучше Криштиану»

Азмун правильно спрашивает, это точно не серьезный вопрос.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнил своего партнера по атаке Артема Дзюбу с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Дзюба или Роналду? Это серьезный вопрос? Дзюба – мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я – моя семья тоже его очень любит.
Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану», – сказал Азмун.
- В сезоне-2018/19 Дзюба провел за петербургскую команду 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач.
- На счету Роналду 28 мячей и 10 передач в 43-х играх за туринцев.