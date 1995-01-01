Сутормин: «Надеюсь, что в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше»

Новичок «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Оренбурга» в казанский клуб.

– Я очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне.

– У вас получился яркий дебютный сезон в Премьер-Лиге. В чем секрет?

– Я просто старался хорошо делать свою работу. Лично я бы себе поставил за первый сезон в Премьер-Лиге четверку. У меня есть моменты, над которыми надо работать, расти. Надеюсь, что в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше.

– Как произошел ваш переход в «Рубин»?

– Сначала Роман Сергеевич [Шаронов] позвонил, мы с ним хорошо поговорили, он все рассказал о команде, о той роли, в которой меня видит. Я попросил дня три-четыре подумать, посоветоваться с семьей, потом в этот же день позвонил агент, подтвердил интерес от «Рубина». Я сказал, что уже поговорил с тренером, и моментов, которые могли бы помешать переходу, нет, так что все отлично прошло. Повторюсь, очень рад оказаться здесь.

– Почему играете под 19-м номером?

– Когда я еще в первую лигу попал в «Волгаре» взял 19-й номер, все хорошо пошло. В «Оренбурге» я тоже взял 19-й, он был свободен. Сейчас пришел в «Рубин», он опять свободен. Мне с этим номером комфортно, надеюсь, что мои результаты и результаты команды станут еще лучше. Уже видел нарезки матча с «Мордовией», в целом есть понимание требований тренера, но у каждого тренера все равно есть свои нюансы. Я постараюсь быстро в вникнуть в них.

– Как вам Казань?

– Главное, чтобы были созданы все условия. Если брать Казань, то здесь все создано для того, чтобы команда добивалась результата, и ходили болельщики. Насчет города даже не сомневаюсь, что Казань красивая. И родители, и жена очень хотели сюда приехать, так что здорово, что судьба нас с Казанью свела.