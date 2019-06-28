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    Понсе: «Меня сравнивали с Тевесом и Батистутой»

    Аргентинский новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением о своем соотечественнике Лионеле Месси, а также рассказал, с кем его раньше сравнивали.

    – Вы родом из Росарио. Насколько велик там культ Месси, и что он значит лично для вас?

    - Месси – одно сплошное восхищение, национальный символ. Он добрался до таких высот, которые почти ни для кого больше не достижимы. Горжусь тем, что он мой земляк, что играл в моей первой команде, «Ньюэллс».

    Лео – пример для всех. Он делает то, что все потом стараются скопировать. И я тоже пытался, но мало кому под силу приблизиться к уровню Месси. Сейчас, наблюдая за матчами «Барсы», я пытаюсь вникнуть в ту простоту, с которой Лео даются голы. В этом его уникальность.

    Знаю, что меня сравнивали с Тевесом и Батистутой, на них я тоже ориентировался.

    Понсе: «Сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику»

    Понсе: «У Кононова есть стержень. Внутри может гореть огонь, незаметный для остальных»

    Понсе: «Гол или две голевые передачи? Гол»

    Источник: Sport24

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