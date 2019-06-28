Понсе: «Сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику»

Практика игровая- что Российская премьер-лига проходной двор, доказывать состоятельность придется.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что его привлекло в варианте с переходом в стан москвичей. Аргентинец до прошлой недели принадлежал «Роме».
— Какие варианты, кроме «Спартака», у вас были?
— Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.
Сыграло важную роль то, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.
- Прошлый сезон Понсе провел в АЕКе на правах аренды.
- «Спартак» заплатил за нападающего 3 миллиона евро.
- Москвичи сейчас занимают последнее место на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.