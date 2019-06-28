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    Понсе: «Сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что его привлекло в варианте с переходом в стан москвичей. Аргентинец до прошлой недели принадлежал «Роме».

    — Какие варианты, кроме «Спартака», у вас были?

    — Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

    Сыграло важную роль то, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.

    • Прошлый сезон Понсе провел в АЕКе на правах аренды.
    • «Спартак» заплатил за нападающего 3 миллиона евро.
    • Москвичи сейчас занимают последнее место на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1417

      zritelx 23 минуты назад

      Практика игровая- что Российская премьер-лига проходной двор, доказывать состоятельность придется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13143

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Когда объявили ИТОГО, "сразу решил: этот путь мне подходит."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4908

      piligrim1986 38 минут назад

      это как играть будешь

      1
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      Рейтинг: +386

      xrrrx 40 минут назад

      тебя обманули)))

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