Понсе: «Сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что его привлекло в варианте с переходом в стан москвичей. Аргентинец до прошлой недели принадлежал «Роме».

— Какие варианты, кроме «Спартака», у вас были?

— Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

Сыграло важную роль то, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.