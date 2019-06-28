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    Понсе: «У Кононова есть стержень. Внутри может гореть огонь, незаметный для остальных»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе охарактеризовал главного тренера Олега Кононова. Аргентинец пришел в команду на прошлой неделе из «Ромы».

    — Каким увидели Олега Кононова?

    — Мне нравится работать с главным тренером, видно, чего он хочет. Идеи Кононова вполне доступны, стараемся воплотить их. Надеюсь, его видение футбола поможет «Спартаку» побеждать и получать удовольствие от игры. А значит, и фанаты будут довольны.

    — В России Олега Кононова считают самым тихим и интеллигентным тренером. Заметили это?

    — Конечно, да. Его спокойствие передается футболистам. Но это спокойствие обманчиво: на самом деле у него есть стержень. Кононов может быть тихим снаружи, но внутри может гореть огонь, незаметный для остальных.

    • Прошлый сезон Понсе провел в АЕКе на правах аренды.
    • «Спартак» заплатил за нападающего 3 миллиона евро.
    • Москвичи сейчас занимают последнее место на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер.

    Источник: Sport24

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