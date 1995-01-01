Гилерме хочет остаться в «Локомотиве» и согласен на зарплату 2 миллиона в год

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться о новом контракте с вратарем Гилерме. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, голкипер согласился понизить требования.
Если раньше игрок сборной России хотел зарплату 3 миллиона евро в год, то теперь он согласен на 2 миллиона. Гилерме желает остаться в клубе, где выступает с 2007 года.
- У Гилерме есть вариант продолжения карьеры за рубежом.
- Текущий контракт игрока с «Локомотивом» истекает 31 декабря.
- На Гилерме претендует «Спартак».