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    Гилерме хочет остаться в «Локомотиве» и согласен на зарплату 2 миллиона в год

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» не может договориться о новом контракте с вратарем Гилерме. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, голкипер согласился понизить требования.

    Если раньше игрок сборной России хотел зарплату 3 миллиона евро в год, то теперь он согласен на 2 миллиона. Гилерме желает остаться в клубе, где выступает с 2007 года.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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