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    В контракте Буффона с «Ювентусом» будет пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон

    Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский клуб.

    41-летний футболист почти согласовал с «Ювентусом» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро. Соглашение будет включать в себя пункт, по которому итальянец получит обязательную возможность провести за туринцев как минимум 10 матчей за сезон – восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.

    Примечательно, что именно восьми игр не хватает вратарю, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини, проведшего в чемпионате Италии 674 матча.

    • В прошлом сезоне Буффон выступал за «ПСЖ».
    • За парижский клуб он сыграл 25 матчей и пропустил 25 голов.

    Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6358

      Skull_Boy 31 минуту назад

      В кубке и сыграет и пару матчей против аутов

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