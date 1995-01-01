В контракте Буффона с «Ювентусом» будет пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в туринский клуб.

41-летний футболист почти согласовал с «Ювентусом» однолетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро. Соглашение будет включать в себя пункт, по которому итальянец получит обязательную возможность провести за туринцев как минимум 10 матчей за сезон – восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.

Примечательно, что именно восьми игр не хватает вратарю, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини, проведшего в чемпионате Италии 674 матча.

В прошлом сезоне Буффон выступал за «ПСЖ».

За парижский клуб он сыграл 25 матчей и пропустил 25 голов.

Буффон близок к возвращению в «Ювентус»