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    Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

    Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с «Ювентусом», который покинул прошлым летом после 17-ти лет выступлений.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, стороны согласовали условия контракта. 41-летний Буффон согласился на роль дублера Войцеха Щесны.

    Ожидается, что вратарь Маттиа Перин, которого туринский клуб подписал в июне прошлого года, уйдет в «Рому» или «Севилью».

    • Ранее Буффон расторг контракт с «ПСЖ». Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
    • За 17 лет в «Ювентусе» итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      GSmall 39 минут назад

      Старческий маразм охомутал его

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