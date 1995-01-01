Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с «Ювентусом», который покинул прошлым летом после 17-ти лет выступлений.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, стороны согласовали условия контракта. 41-летний Буффон согласился на роль дублера Войцеха Щесны.

Ожидается, что вратарь Маттиа Перин, которого туринский клуб подписал в июне прошлого года, уйдет в «Рому» или «Севилью».