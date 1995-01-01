Буффон близок к возвращению в «Ювентус»

Старческий маразм охомутал его
Джанлуиджи Буффон близок к подписанию контракта с «Ювентусом», который покинул прошлым летом после 17-ти лет выступлений.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцо, стороны согласовали условия контракта. 41-летний Буффон согласился на роль дублера Войцеха Щесны.
Ожидается, что вратарь Маттиа Перин, которого туринский клуб подписал в июне прошлого года, уйдет в «Рому» или «Севилью».
- Ранее Буффон расторг контракт с «ПСЖ». Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
- За 17 лет в «Ювентусе» итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.