Aksam: Зе Луиш близок к переходу в «Фенербахче»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Aksam со ссылкой на печатную версию A Bola, 28-летний футболист близок к переходу в «Фенербахче».

Форвардом также интересуются «Порту» и «Галатасарай».