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    Aksam: Зе Луиш близок к переходу в «Фенербахче»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.

    Как сообщает Aksam со ссылкой на печатную версию A Bola, 28-летний футболист близок к переходу в «Фенербахче».

    Форвардом также интересуются «Порту» и «Галатасарай».

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2021 года.

    Источник: Aksam

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Тираж на июнь 2019 года составляет 102 тысячи экземпляров.

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4896

      piligrim1986 6 минут назад

      кря

      0
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      Рейтинг: +4747

      Т34 24 минуты назад

      Если верить всем их сообщениям, то в Турции поиграл уже чуть ли не каждый третий игрок Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2810

      momwig_ 33 минуты назад

      Какая жирная утка.. :)

      0
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      Рейтинг: +19724

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      В Турции пока что свободу слова не отменили. Аксам может писать все, что выдумает.

      0
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      Рейтинг: +1493

      Леха из Твери 37 минут назад

      А как же любовь к ромбику?

      0
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      Рейтинг: +15700

      VVM1964 > Леха из Твери 26 минут назад

      "На данный момент я абсолютно счастлив в «Спартаке». ... Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос" - ну и причем здесь любовь ? Лишь бы что нибудь сказать ?

      1
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      Рейтинг: +6352

      Skull_Boy 38 минут назад

      Вот этот трансфер более реальный, чем продажа его же в Порту

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      Рейтинг: +597

      Alex Flash 41 минуту назад

      Зе Луиш может перейти и вы можете написать по факту, а не кормить народ домыслами

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      Рейтинг: +495

      ДяДь ПашА 48 минут назад

      А что эти смогли 12 Лямов найти?

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      Рейтинг: +15700

      VVM1964 58 минут назад

      Он счастлив и в Спартаке !!! )))

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