Aksam: Зе Луиш близок к переходу в «Фенербахче»

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Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Aksam со ссылкой на печатную версию A Bola, 28-летний футболист близок к переходу в «Фенербахче».
Форвардом также интересуются «Порту» и «Галатасарай».
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2021 года.
Ежедневная турецкая газета, основанная в 1918 году. Тираж на июнь 2019 года составляет 102 тысячи экземпляров.