Каррера: «С Конте «Интер» будет бороться за чемпионство»

Экс-тренер «Ювентуса» Массимо Каррера прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Интера».

«Конте обладает всеми качествами, чтобы сразу включиться в борьбу за чемпионство, как это было прежде с «Ювентусом». Я считаю, присутствие Конте в клубе имеет решающее значение, как Криштиану Роналду для «Ювентуса». «Интер» в этом году поборется за титул», – заявил итальянский специалист.