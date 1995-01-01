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    Каррера: «С Конте «Интер» будет бороться за чемпионство»

    Экс-тренер «Ювентуса» Массимо Каррера прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Интера».

    «Конте обладает всеми качествами, чтобы сразу включиться в борьбу за чемпионство, как это было прежде с «Ювентусом». Я считаю, присутствие Конте в клубе имеет решающее значение, как Криштиану Роналду для «Ювентуса». «Интер» в этом году поборется за титул», – заявил итальянский специалист.

    • Каррера на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе «Ювентуса» Антонио Конте.
    • В прошедшем сезоне «Интер» занял четвертое место чемпионата Италии.

    Источник: ITASportPress

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +963

      Dizayner 10 минут назад

      да ладно, не гони лошадей, в середине сезона будет видно))

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