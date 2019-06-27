Paris United: «ПСЖ» предложил «Интеру» и «Милану» подписать Паредеса

«ПСЖ» хочет избавиться от полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Paris United.
По информации источника, у клуба пока нет предложений по игроку, поэтому парижане сами занялись поиском новой команды для аргентинца.
В частности, «ПСЖ» предложил услуги 24-летнего хавбека «Милану» и «Интеру».
- В январе «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро.
- Игрок провел 22 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу
Паредес: «Я остаюсь в Париже, никуда не ухожу»
Источник: Paris United
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