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    Paris United: «ПСЖ» предложил «Интеру» и «Милану» подписать Паредеса

    «ПСЖ» хочет избавиться от полузащитника Леандро Паредеса, сообщает Paris United.

    По информации источника, у клуба пока нет предложений по игроку, поэтому парижане сами занялись поиском новой команды для аргентинца.

    В частности, «ПСЖ» предложил услуги 24-летнего хавбека «Милану» и «Интеру».

    • В январе «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро.
    • Игрок провел 22 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

    «ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

    Паредес: «Я остаюсь в Париже, никуда не ухожу»

    Источник: Paris United

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    27.06.2019 23:44
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