«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

фанаты ромы убьют паредеса,за переход в лацио!
Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет сэкономить на трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает Paris United, чтобы снизить стоимость серба, клуб может включить в сделку Леандро Паредеса.
Леонардо считает, что аргентинский хавбек не соответствует уровню «ПСЖ».
Приобретение Милинковича-Савича обойдется парижанам в 75-80 миллионов евро.
- В январе «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро.
- Игрок провел 22 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Источник: Paris United
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