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    «ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу

    Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет сэкономить на трансфере полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    Как сообщает Paris United, чтобы снизить стоимость серба, клуб может включить в сделку Леандро Паредеса.

    Леонардо считает, что аргентинский хавбек не соответствует уровню «ПСЖ».

    Приобретение Милинковича-Савича обойдется парижанам в 75-80 миллионов евро.

    • В январе «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро.
    • Игрок провел 22 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

    Источник: Paris United

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      Фанат Рубина 14 минут назад

      фанаты ромы убьют паредеса,за переход в лацио!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9785

      Garrincha58 1 час назад

      как же вовремя избавились от этого Падереса ещё бы остальных куда сплавить но дураков больше нет

      0
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