Паредес: «Я остаюсь в Париже, никуда не ухожу»

Сиди там и не высовывайся!
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
«Да, я остаюсь в Париже, мне хорошо себя чувствую. Слухи об уходе? Нет, ничего не происходит. Я остаюсь в Париже. Я никуда не ухожу», – сказал Паредес.
- Le Parisien на прошлой неделе сообщил, что агент футболиста обсудил с «ПСЖ» возможный уход игрока из клуба.
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро (без учета бонусов).
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Паредес сыграл в 16 матчах Лиги 1 и отдал два ассиста.