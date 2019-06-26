Паредес: «Я остаюсь в Париже, никуда не ухожу»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Да, я остаюсь в Париже, мне хорошо себя чувствую. Слухи об уходе? Нет, ничего не происходит. Я остаюсь в Париже. Я никуда не ухожу», – сказал Паредес.