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    Паредес: «Я остаюсь в Париже, никуда не ухожу»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

    «Да, я остаюсь в Париже, мне хорошо себя чувствую. Слухи об уходе? Нет, ничего не происходит. Я остаюсь в Париже. Я никуда не ухожу», – сказал Паредес.

    • Le Parisien на прошлой неделе сообщил, что агент футболиста обсудил с «ПСЖ» возможный уход игрока из клуба.
    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро (без учета бонусов).
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • Паредес сыграл в 16 матчах Лиги 1 и отдал два ассиста.

    Источник: RMC Sport

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    26.06.2019 23:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4938

      prezent2017 1 час назад

      Сиди там и не высовывайся!

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      Рейтинг: +318

      ssspartak 1 час назад

      дали шанс. не "выстрелит" - ПСЖ избавится от него

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