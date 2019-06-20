Le Parisien: «ПСЖ» хочет продать Паредеса. Игрок может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть клуб в межсезонье. По информации Le Parisien, агент футболиста встретился с руководством парижского клуба и обсудил возможный уход игрока.

Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Зенит». Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.