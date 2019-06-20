Le Parisien: «ПСЖ» хочет продать Паредеса. Игрок может вернуться в «Зенит»

Этот тихоходный экземпляр может только РПЛ понадобиться.
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть клуб в межсезонье. По информации Le Parisien, агент футболиста встретился с руководством парижского клуба и обсудил возможный уход игрока.
Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Зенит». Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.
- Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро (без учета бонусов).
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Паредес сыграл в 16 матчах Лиги 1 и отдал два ассиста.