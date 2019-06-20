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    Le Parisien: «ПСЖ» хочет продать Паредеса. Игрок может вернуться в «Зенит»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть клуб в межсезонье. По информации Le Parisien, агент футболиста встретился с руководством парижского клуба и обсудил возможный уход игрока.

    Один из вариантов продолжения карьеры – возвращение в «Зенит». Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде.

    • Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро (без учета бонусов).
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • Паредес сыграл в 16 матчах Лиги 1 и отдал два ассиста.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3594

      la verdad 9 минут назад

      Этот тихоходный экземпляр может только РПЛ понадобиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      Борат 16 минут назад

      Ну лямов за 20 можно обратно купить)
      А зимой за 35 продать снова)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Томик 16 минут назад

      Они от него еле избавились...

      0
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