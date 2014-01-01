Товарищеские матчи. «Локомотив» выиграл у «Фастава», «Рубин» разгромил «Мордовию»

С победой, Локомотив! А молодежь то подрастает) Второй тайм с юношами гораздо увереннее смотрелись.
«Локомотив» одержал волевую победу над чешским «Фаставом» в товарищеской встрече.
В составе москвичей голами отметились Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Роман Тугарев и Никита Дорофеев.
За «Фастав» забили Аднан Дзафич и Мартин Нечас.
В другом контрольном матче «Рубин» с крупным счетом переиграл «Мордовию».
Товарищеские матчи
Фастав (Злин, Чехия) – Локомотив (Москва, Россия) – 2:4 (2:2)
Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 1; 1:1 – Дзафич, 13; 2:1 – Нечас, 16; 2:2 – Ан. Миранчук, 33; 2:3 – Тугарев, 53; 2:4 – Дорофеев, 57.
Рубин (Казань, Россия) – Мордовия (Саранск, Россия) – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Сагитов, 8; 2:0 – Сагитов, 13; 3:0 – Подберезкин, 18; 3:1 – игрок на просмотре, 30; 4:1 – Могилевец, 77.