Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Товарищеские матчи. «Локомотив» выиграл у «Фастава», «Рубин» разгромил «Мордовию»

    «Локомотив» одержал волевую победу над чешским «Фаставом» в товарищеской встрече.

    В составе москвичей голами отметились Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Роман Тугарев и Никита Дорофеев.

    За «Фастав» забили Аднан Дзафич и Мартин Нечас.

    В другом контрольном матче «Рубин» с крупным счетом переиграл «Мордовию».

    Товарищеские матчи

    Фастав (Злин, Чехия) – Локомотив (Москва, Россия) – 2:4 (2:2)

    Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 1; 1:1 – Дзафич, 13; 2:1 – Нечас, 16; 2:2 – Ан. Миранчук, 33; 2:3 – Тугарев, 53; 2:4 – Дорофеев, 57.

    Рубин (Казань, Россия) – Мордовия (Саранск, Россия) – 4:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Сагитов, 8; 2:0 – Сагитов, 13; 3:0 – Подберезкин, 18; 3:1 – игрок на просмотре, 30; 4:1 – Могилевец, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4671

      Антибиотик 11 минут назад

      С победой, Локомотив! А молодежь то подрастает) Второй тайм с юношами гораздо увереннее смотрелись.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71974
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru