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    В Махачкале создали новый клуб. Гаджиев стал его президентом, Агаларов – главным тренером

    Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что будет назначен на пост президента новосозданного клуба из Махачкалы с одноименным названием. Возглавит команду бывший тренер дубля «Анжи», «Анжи-2» и основной команды махачкалинцев Руслан Агаларов.

    «Я буду президентом нового футбольного клуба «Махачкала». Идея с этим клубом появилась давно, ещe когда «Анжи» играл в РПЛ. Нужно было создать команду, ведь выпускников в дагестанском футболе много, а места в том же «Анжи» находят немногие.

    Я хочу развивать игру, хочу объединить усилия разных структур – академии «Анжи», школы Маркарова, школы «Победа» и другие. Нужен контакт между ними, одно направление, как это делается в Исландии или Германии. Нужно, чтобы каждый способный мальчик был под контролем. Нужно готовить и тренерские кадры, возможно, будут какие-то онлайн-уроки ребятам от Слуцкого, он мог бы читать лекции.

    Задачи выиграть нет у нас, речь не об этом. Главное – развивать игру, доводить игроков до хорошего уровня. Вот как Агаларов стал игрок РПЛ? Его же развили. Так и здесь нужно выводить ребят на хороший уровень, а я смотрел, как мальчишки играют в академии – они играют лучше, чем раньше, хороших ребят очень много. Какое занять место – это третий вопрос.

    Тренером будет Руслан Агаларов. Он хорошо тренировал в «Анжи», дубль его показывал хороший результат, плюс он сохранил команду в РПЛ. Нужно хорошо относиться к своим специалистам. Противостояние с «Анжи»? Нет никакого противостояния, нужно думать о том, кто и как готовит игроков и тренеров. Конкуренция должна быть, но она должна быть спортивной, без всяких интриг. Нужно потихоньку развиваться дальше», – сказал Гаджиев.

    • «Анжи» по итогам сезона-2018/19 вылетел из РПЛ.
    • Из-за финансовых проблем клуб не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ и теперь выступит в ПФЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1676

      SIRIUS 2002 7 минут назад

      В Махачкале неплохие кадры. Удачи!

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