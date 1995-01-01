«Сочи» интересуется Полозом. Игрок находится на просмотре в «Ростове»

По информации «Чемпионата», «Сочи» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Дмитрию Полозу.

В настоящее время россиянин находится на просмотре в «Ростове», за который выступал с 2012-го по 2017 год. В составе ростовчан он принял участие в матче первого тура товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0), в котором отметился голом.

Прошлый сезон 27-летний футболист провел в аренде в «Рубине».

Он сыграл за казанцев 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт Полоза с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

Журналист Егоров: «Решение по Полозу принято, он будет в «Ростове»