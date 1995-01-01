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    «Сочи» интересуется Полозом. Игрок находится на просмотре в «Ростове»

    По информации «Чемпионата», «Сочи» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Дмитрию Полозу.

    В настоящее время россиянин находится на просмотре в «Ростове», за который выступал с 2012-го по 2017 год. В составе ростовчан он принял участие в матче первого тура товарищеского турнира Кубок «Париматч» Премьер против «Спартака» (2:0), в котором отметился голом.

    • Прошлый сезон 27-летний футболист провел в аренде в «Рубине».
    • Он сыграл за казанцев 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Полоза с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.

    Журналист Егоров: «Решение по Полозу принято, он будет в «Ростове»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2043

      maygli 46 минут назад

      Какой Полоз... В "Сочи" вроде проблемы с финансами?!

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