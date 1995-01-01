Журналист Егоров: «Решение по Полозу принято, он будет в «Ростове»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров располагает информацией, что вопрос с трансфером Дмитрия Полоза из «Зенита» в «Ростов» решен. Футболист уже находится в расположении ростовчан.

«Решение по Полозу уже приняли, он будет в «Ростове». Пока я не знаю, аренда это или выкуп. Как договорятся», – сказал корреспондент.