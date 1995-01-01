Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Журналист Егоров: «Решение по Полозу принято, он будет в «Ростове»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров располагает информацией, что вопрос с трансфером Дмитрия Полоза из «Зенита» в «Ростов» решен. Футболист уже находится в расположении ростовчан.

    «Решение по Полозу уже приняли, он будет в «Ростове». Пока я не знаю, аренда это или выкуп. Как договорятся», – сказал корреспондент.

    • Минувший сезон Полоз провел на правах аренды в «Рубине» (27 матчей в РПЛ, пять голов).
    • За «Ростов» игрок выступал с 2012 по 2017 год (127 матчей в РПЛ, 22 гола).
    • «Зенит» – действующий чемпион России.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71974
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru