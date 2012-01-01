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    Черчесов – о лимите на легионеров: «Я всегда высказался за ограничения в заявке. Это соответствует спортивному принципу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России. С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

    «Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча.

    У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде.

    Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21», – сказал Черчесов.

    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

    И что теперь, какие легионеры уедут из РПЛ?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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