Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России. С сезона-2020/2021 будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.

«Говоря о сегодняшнем решении исполкома РФС относительно изменения формата лимита легионеров в РПЛ, могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке. Это в большей степени соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам работать более вариативно, не считая игроков на поле во время матча.

У руководителей клубов есть год, чтобы подготовиться к новому формату, определиться с точечными кандидатурами зарубежных футболистов. Такая формула лимита предполагает серьезную конкуренцию в составе не зависимо от гражданства спортсмена и соответственно – прогресс в конкурентной среде.

Будем внимательно анализировать ситуацию уже по ходу сезона-2020/21», – сказал Черчесов.

В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

И что теперь, какие легионеры уедут из РПЛ?