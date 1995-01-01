Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Карпин – про интерес «Ростова» к Глушакову: «Говорят и говорят. О чем-то надо же говорить»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.

    – Как вы относитесь к слухам о возможном трансфере Глушакова в «Ростов»?

    – Никак. Говорят и говорят. О чем-то надо же говорить.

    – Вам нужен Глушаков? (вопрос задал ведущий пресс-конференции Нобель Арустамян)

    – Почему я вам должен отвечать? (смех в зале).

    – В каком статусе сейчас находится Полоз?

    – Полоз тренируется с нами.

    – Он игрок «Ростова»?

    – Он тренируется с нами.

    • Сейчас Глушаков находится в статусе свободного агента, 19 июня он покинул «Спартак».
    • «СЭ» сообщал, что игрок хочет перейти в «Ростов», но в клубе считают полузащиту укомплектованной.
    • Права на Дмитрия Полоза принадлежат «Зениту». По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, футболист может стать игроком «Ростова».

    Куда уйдет Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +629

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Со своей стороны Карпин прав..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru