Со своей стороны Карпин прав..
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.
– Как вы относитесь к слухам о возможном трансфере Глушакова в «Ростов»?
– Никак. Говорят и говорят. О чем-то надо же говорить.
– Вам нужен Глушаков? (вопрос задал ведущий пресс-конференции Нобель Арустамян)
– Почему я вам должен отвечать? (смех в зале).
– В каком статусе сейчас находится Полоз?
– Полоз тренируется с нами.
– Он игрок «Ростова»?
– Он тренируется с нами.
- Сейчас Глушаков находится в статусе свободного агента, 19 июня он покинул «Спартак».
- «СЭ» сообщал, что игрок хочет перейти в «Ростов», но в клубе считают полузащиту укомплектованной.
- Права на Дмитрия Полоза принадлежат «Зениту». По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, футболист может стать игроком «Ростова».