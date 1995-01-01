Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Дениса Глушакова.

– Как вы относитесь к слухам о возможном трансфере Глушакова в «Ростов»?

– Никак. Говорят и говорят. О чем-то надо же говорить.

– Вам нужен Глушаков? (вопрос задал ведущий пресс-конференции Нобель Арустамян)

– Почему я вам должен отвечать? (смех в зале).

– В каком статусе сейчас находится Полоз?

– Полоз тренируется с нами.

– Он игрок «Ростова»?

– Он тренируется с нами.

Сейчас Глушаков находится в статусе свободного агента, 19 июня он покинул «Спартак».

«СЭ» сообщал, что игрок хочет перейти в «Ростов», но в клубе считают полузащиту укомплектованной.

Права на Дмитрия Полоза принадлежат «Зениту». По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, футболист может стать игроком «Ростова».

Куда уйдет Глушаков