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    Гончаренко: «С Влашичем все нормально, но ему предоставлен отпуск»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне начала Кубка «Париматч Премьер» прокомментировал повреждение полузащитника Николы Влашича, полученное футболистом в составе сборной Хорватии на молодежном чемпионате Европы.

    Также специалист высказал мнение об изменение формата лимита на легионеров с «6+5» на поле на «8+17» в заявке.

    – Что с Влашичем? Он получил травму на молодежном чемпионате Европы.

    – С Влашичем все нормально. Единственное, что он получил отпуск до 6 июля.

    – Что вы думаете о лимите на легионеров?

    – Для нас большой проблемой это не являлось. Мы качественно подходим к выбору той или иной позиции. Условный 18-летний Лассана Н'Диай – этот вариант при новой схеме уже не подойдет. Надо будет брать зрелого футболиста, который даст результат здесь и сейчас.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года.
    • В этом месяце московский клуб выкупил права на 21-летнего игрока за 15,7 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт.
    • В сезоне-2018/19 хорват провел за армейцев 31 встречу во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

    Влашич – о травме: «Ничего страшного не произошло»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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