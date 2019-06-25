Влашич – о травме: «Ничего страшного не произошло»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о степени тяжести травмы, полученной в расположении молодежной сборной Хорватии.

Во время матча заключительного тура молодежного Евро-2019 против сборной Англии Никола получил повреждение и был заменен на 66-й минуте.

«Один из игроков соперника сделал подкат, я не смог уйти от контакта и вывернул лодыжку. Именно с этой лодыжкой у меня уже были проблемы, и я пропускал несколько матчей за ЦСКА.

Ничего страшного не произошло. Да, было больно. Вообще-то было так больно, что мне казалось, что травма может оказаться действительно серьезной. Но я хотел уйти с поля сам при помощи врачей, а судья сказал, чтобы меня унесли на носилках. Я все равно не мог продолжать матч.

Сейчас надо отдохнуть, но уже 14 июля начинается новый сезон, надо готовиться. Следующую неделю я проведу в Сплите, где смогу нормально восстановиться», – рассказал хорват.

Матч закончился вничью (3:3).

Один из голов на 62-й минуте забил Влашич.

Накануне хорват подписал контракт с ЦСКА после годовой аренды.

Влашич получил травму в матче против сборной Англии