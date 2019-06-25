Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

опять сбродные кого то убивают из рфпл
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступающий за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019, получил травму.
На 66-й минуте матча заключительного тура против сборной Англии Николе потребовалась медицинская помощь, после чего Влашича заменили.
- Матч закончился вничью (3:3).
- Один из голов на 62-й минуте забил Влашич.
- Накануне хорват подписал контракт с ЦСКА после годовой аренды.
24 июня 2019 г.
Почему ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором. Слушайте в третьем выпуске подкаста «Шорты»:
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