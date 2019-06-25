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    Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступающий за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019, получил травму.

    На 66-й минуте матча заключительного тура против сборной Англии Николе потребовалась медицинская помощь, после чего Влашича заменили.

    • Матч закончился вничью (3:3).
    • Один из голов на 62-й минуте забил Влашич.
    • Накануне хорват подписал контракт с ЦСКА после годовой аренды.

    Почему ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором. Слушайте в третьем выпуске подкаста «Шорты»:

    Послушать тажже можно в Эпл подкастах и Яндекс.Музыке, на ютубе и во вконтакте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2019 08:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 25 июня 2019, 10:07

      опять сбродные кого то убивают из рфпл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 25 июня 2019, 10:01

      Грё@аные англосаксы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 июня 2019, 09:52

      Задолбали ливнем своих никчемных турниров,всё на деньги разменяно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 июня 2019, 08:56

      Здоровья Николе, Пусть скорее Выздоравливает!!!

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