Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, выступающий за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019, получил травму.

На 66-й минуте матча заключительного тура против сборной Англии Николе потребовалась медицинская помощь, после чего Влашича заменили.

Матч закончился вничью (3:3).

Один из голов на 62-й минуте забил Влашич.

Накануне хорват подписал контракт с ЦСКА после годовой аренды.

Почему ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором. Слушайте в третьем выпуске подкаста «Шорты»:

Послушать тажже можно в Эпл подкастах и Яндекс.Музыке, на ютубе и во вконтакте.