Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Ливерпуль»: «Информация о нашем интересе к Николя Пепе – чистая ложь»

    Представитель «Ливерпуля» в интервью ESPN FC опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Лилля» Николя Пепе.

    Неназванный функционер клуба назвал подобные новости «чистой ложью».

    Ранее о возможности переговоров между клубами по трансферу сообщил главный редактор RMC Мохамед Бухафси. По версии журналиста, за 24-летнего ивуарийца также может побороться «Бавария».

    Пепе провел второй сезон за «Лилль» после перехода из «Анжера» в 2017-м году за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок забил 23 гола и отдал 12 ассистов в 41-м матче всех турниров. Цена по Transfermarkt – 65 миллионов евро.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71960
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru