«Ливерпуль»: «Информация о нашем интересе к Николя Пепе – чистая ложь»

Представитель «Ливерпуля» в интервью ESPN FC опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Лилля» Николя Пепе.

Неназванный функционер клуба назвал подобные новости «чистой ложью».

Ранее о возможности переговоров между клубами по трансферу сообщил главный редактор RMC Мохамед Бухафси. По версии журналиста, за 24-летнего ивуарийца также может побороться «Бавария».

Пепе провел второй сезон за «Лилль» после перехода из «Анжера» в 2017-м году за 10 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок забил 23 гола и отдал 12 ассистов в 41-м матче всех турниров. Цена по Transfermarkt – 65 миллионов евро.