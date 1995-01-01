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    Football Italia: Эль-Шаарави согласился на переход в «Шанхай Шэньхуа». Зарплата – 13 миллионов

    Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави продолжит карьеру в Китае, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

    По информации источника, 26-летний игрок сборной Италии согласился на трансфер. Его годовая зарплата с вычетом налогов составит 13 миллионов евро.

    Эль-Шаарави перешел в римский клуб в 2016-м году из «Милана» за 13 миллионов. В прошлом сезоне забил 11 голов и отдал семь ассистов в 33-х матчах всех турниров. 11 мячей в форварда Серии А – лучший показатель команды в прошлом сезоне.

    Действующий контракт игрока с «Ромой» истекает в июне 2020-го года.

    Источник: Football Italia

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