AS: «Реал» намерен купить хавбека «Наполи» Руиса, если не удастся договориться о трансферах Погба и Эриксена

«Реал» готовит запасной вариант усиления полузащиты на случай, если клубу не удастся договориться о трансферах Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» и Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

По информации AS, альтернативная кандидатура – хавбек «Наполи» Фабиан Руис, который хорошо себя проявил на молодежном Евро-2019.

Впрочем, заполучить 23-летнего испанца также будет непросто, поскольку неаполитанцы не хотят продавать его. В контракте футболиста нет суммы отступных, поэтому итальянский клуб может устанавливать на него любую цену.

Отмечается, что «Наполи» даже не будет вступать в переговоры, если предложение по Руису будет менее 70-80 миллионов евро.