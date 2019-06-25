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    AS: «Реал» намерен купить хавбека «Наполи» Руиса, если не удастся договориться о трансферах Погба и Эриксена

    «Реал» готовит запасной вариант усиления полузащиты на случай, если клубу не удастся договориться о трансферах Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» и Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

    По информации AS, альтернативная кандидатура – хавбек «Наполи» Фабиан Руис, который хорошо себя проявил на молодежном Евро-2019.

    Впрочем, заполучить 23-летнего испанца также будет непросто, поскольку неаполитанцы не хотят продавать его. В контракте футболиста нет суммы отступных, поэтому итальянский клуб может устанавливать на него любую цену.

    Отмечается, что «Наполи» даже не будет вступать в переговоры, если предложение по Руису будет менее 70-80 миллионов евро.

    • Прошлым летом «Наполи» купил Руиса у «Бетиса» за 30 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне он забил семь голов и сделал три результативные передачи в 40 матчах.

    Источник: AS

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