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    Мане: «Готов обменять победу в Лиге чемпионов на Кубок Африки»

    Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане дал понять, что для него важнее выиграть Кубок Африки, чем стать победителем Лиги чемпионов.

    «Мы можем добиться чего-то грандиозного. Все зависит от нас. Конечно, мы в числе фаворитов, не стоит это скрывать. Но этого недостаточно, чтобы дойти до конца.

    Победа в Кубке Африки со сборной Сенегала, которая никогда его не выигрывала – это великолепно. Я готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Возвращение в Дакар было бы экстраординарным. Это моя самая большая и самая безумная мечта», – сказал Мане.

    • На групповом этапе Кубка Африки-2019 сенегальцы играют с Алжиром, Танзанией и Кенией.
    • В первом туре Сенегал обыграл Танзанию со счетом 2:0. Мане результативными действиями не отличался.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +650

      Борат 18 секунд назад

      болелы ливерпуля наверное тоже отдадут ушастого взамен кубка африки))))
      ведь у ливера не было такого трофея, а ушастые были)))

      0
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      Рейтинг: +29

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 39 секунд назад

      Африканцам пофигу наши европейские чемпионаты стран и кубки. Они в Европе зарабатывают бабло и хотят выиграть свой кубок Африки.

      0
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