Мане: «Готов обменять победу в Лиге чемпионов на Кубок Африки»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане дал понять, что для него важнее выиграть Кубок Африки, чем стать победителем Лиги чемпионов.

«Мы можем добиться чего-то грандиозного. Все зависит от нас. Конечно, мы в числе фаворитов, не стоит это скрывать. Но этого недостаточно, чтобы дойти до конца.

Победа в Кубке Африки со сборной Сенегала, которая никогда его не выигрывала – это великолепно. Я готов обменять победу в Лиге чемпионов на победу в Кубке Африки. Возвращение в Дакар было бы экстраординарным. Это моя самая большая и самая безумная мечта», – сказал Мане.