Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть команду в межсезонье. По данным журналиста Sky Italia Карло Альвино, сумма отступных за футболиста – 150 миллионов евро.

«Просто, чтобы прояснить ситуацию. Пункт уже вступил в силу. Его высокая стоимость (150 миллионов евро) говорит о недоступности трансфера Кулибали», – написал Альвина в своем твиттере.