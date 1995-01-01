Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть команду в межсезонье. По данным журналиста Sky Italia Карло Альвино, сумма отступных за футболиста – 150 миллионов евро.
«Просто, чтобы прояснить ситуацию. Пункт уже вступил в силу. Его высокая стоимость (150 миллионов евро) говорит о недоступности трансфера Кулибали», – написал Альвина в своем твиттере.
- Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.
- По данным итальянских СМИ, «Манчестер Юнайтед» [Corriere dello Sport] и «Манчестер Сити» [La Gazzetta dello Sport] готовы заплатить по 95 миллионов евро за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире.
- В интервью bIN Sports Кулибали сказал: «Не знаю, останусь ли в «Наполи». Думаю, да».
Источник: Твиттер Карло Альваро
Карло Альваро – журналист Sky Italia. Аудитория в твиттере – 199 тысяч подписчиков.