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    Журналист Sky Italia Альвино: сумма отступных за Кулибали – 150 миллионов 

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть команду в межсезонье. По данным журналиста Sky Italia Карло Альвино, сумма отступных за футболиста – 150 миллионов евро.

    «Просто, чтобы прояснить ситуацию. Пункт уже вступил в силу. Его высокая стоимость (150 миллионов евро) говорит о недоступности трансфера Кулибали», – написал Альвина в своем твиттере.

    • Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.
    • По данным итальянских СМИ, «Манчестер Юнайтед» [Corriere dello Sport] и «Манчестер Сити» [La Gazzetta dello Sport] готовы заплатить по 95 миллионов евро за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире.
    • В интервью bIN Sports Кулибали сказал: «Не знаю, останусь ли в «Наполи». Думаю, да».

    Источник: Твиттер Карло Альваро

    Карло Альваро – журналист Sky Italia. Аудитория в твиттере – 199 тысяч подписчиков.

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