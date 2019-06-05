Corriere dello Sport: «МЮ» предложит 95 миллионов за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире

Ну смотрел я как он играл с Аталантой и со СПАЛом и непонятно за что трясут почти 100 млн, одним словом деревяшка и не лучше нашего Джикии, да и Джикия не наш, а грузинская натурка
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Английский клуб готов продолжить 95 миллионов евро за футболиста.
Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим защитником в мире. Сейчас трансферный рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку. В 2018 году он перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов стерлингов (~85 миллионов евро).
- Об интересе «МЮ» к защитнику стало известно во время зимнего трансферного окна.
- Тогда же ESPN сообщил, что Кулибали не против трансфера в «Юнайтед».
- Также футболистом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».
- Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.