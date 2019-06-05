Corriere dello Sport: «МЮ» предложит 95 миллионов за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Английский клуб готов продолжить 95 миллионов евро за футболиста.

Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим защитником в мире. Сейчас трансферный рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку. В 2018 году он перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов стерлингов (~85 миллионов евро).