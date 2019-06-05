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    Corriere dello Sport: «МЮ» предложит 95 миллионов за Кулибали. Он может стать самым дорогим защитником в мире

    «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали. Английский клуб готов продолжить 95 миллионов евро за футболиста.

    Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим защитником в мире. Сейчас трансферный рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку. В 2018 году он перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов стерлингов (~85 миллионов евро).

    • Об интересе «МЮ» к защитнику стало известно во время зимнего трансферного окна.
    • Тогда же ESPN сообщил, что Кулибали не против трансфера в «Юнайтед».
    • Также футболистом интересуются «Реал», «Ювентус» и «ПСЖ».
    • Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.

    Источник: Corriere dello Sport

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    05.06.2019 20:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5984

      Skull_Boy 3 часа назад

      Ну смотрел я как он играл с Аталантой и со СПАЛом и непонятно за что трясут почти 100 млн, одним словом деревяшка и не лучше нашего Джикии, да и Джикия не наш, а грузинская натурка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      richi 4 часа назад

      Прикольно... Ван Дейк лучший игрок АПЛ, идеальный ЦЗ, побелитель ЛЧ, дешевле Кулибали...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +188

      dmzeus 4 часа назад

      Надо брать)

      1
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      Рейтинг: +22

      Николай71 > dmzeus 4 часа назад

      Да интересно будет посмотреть на него.

      0
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      Рейтинг: +6228

      KLIM777 > dmzeus 2 часа назад

      второй балли))

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