Люка Эрнандес – второй в списке самых дорогих защитников мира. Больше него стоит только ван Дейк

«Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса из «Атлетико». Футболист подписал контракт с немецким клубом, соглашение начнет действовать 1 июля 2019 года.

Сумма трансфера – 80 миллионов евро (68 миллионов фунтов стерлингов). Британский статистический сайт Squawka составил рейтинг самых дорогих защитников мира, Эрнандес занял второе место: