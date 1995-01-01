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    Люка Эрнандес – второй в списке самых дорогих защитников мира. Больше него стоит только ван Дейк

    «Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса из «Атлетико». Футболист подписал контракт с немецким клубом, соглашение начнет действовать 1 июля 2019 года.

    Сумма трансфера – 80 миллионов евро (68 миллионов фунтов стерлингов). Британский статистический сайт Squawka составил рейтинг самых дорогих защитников мира, Эрнандес занял второе место:

    1. Вирджил ван Дейк – 75 миллионов фунтов стерлингов (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль»)
    2. Люка Эрнандес – 68 миллионов (из «Атлетико» в «Баварию»)
    3. Эмерик Ляпорт – 57 миллионов (из «Атлетика» в «Манчестер Сити»)
    4. Бенжамин Менди – 52 миллиона (из «Монако» в «Манчестер Сити»)
    5. Кайл Уокер – 45 миллионов (из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»)

    Источник: Squawka

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