Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    La Gazzetta dello Sport: «Манчестер Сити» предложит 95 миллионов за Кулибали

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, купить 27-летнего сенегальца хочет «Манчестер Сити».

    За центрбека английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро. Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим игроком обороны в истории.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1950

      Dgad 26 минут назад

      Не стоит он этих денег, тем более в Сити есть кому в защите играть, Ляпорт Отаменди и Стоунс.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71842
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru