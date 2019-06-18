La Gazzetta dello Sport: «Манчестер Сити» предложит 95 миллионов за Кулибали

Не стоит он этих денег, тем более в Сити есть кому в защите играть, Ляпорт Отаменди и Стоунс.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, купить 27-летнего сенегальца хочет «Манчестер Сити».
За центрбека английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро. Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим игроком обороны в истории.
- В сезоне-2018/19 футболист сыграл 48 матчей в составе «Наполи», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Ранее СМИ писали об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Ювентуса» и «ПСЖ».