La Gazzetta dello Sport: «Манчестер Сити» предложит 95 миллионов за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, купить 27-летнего сенегальца хочет «Манчестер Сити».

За центрбека английский клуб готов заплатить 95 миллионов евро. Если трансфер состоится, то Кулибали станет самым дорогим игроком обороны в истории.